Anno nuovo | parole nuove La pedagogista ai genitori | “Evitare etichette”

(Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – “Tutto quello che diciamo ha un’influenza sui piu’ piccoli. Gli adulti di riferimento, per il bambino, sono come uno specchio in cui si guarda e si capisce chi e’. Quando si chiede ‘Chi sono io?’, la risposta gli arriva da quello che dicono mamma, papa’, i nonni, gli insegnanti, ecc. In questo senso le parole che utilizziamo nel rivolgerci ai piu’ piccoli, in particolare tra 0 e 6 anni, sono molto importanti”. A dirlo e’ Chiara Borgia, pedagogista e vicedirettrice di ‘Uppa magazine’, la rivista per i genitori scritta da specialisti che si occupano di eta’ evolutiva. Ecco allora che un buon proposito per il nuovo anno puo’ essere il fermarsi a riflettere sul linguaggio che utilizziamo nei confronti dei bambini, “consapevoli che anche quelle paroline che capita a tutti di dire, come ‘bravo’, ‘monello’, oppure ‘sei grande’ o ‘sei piccolo’, veicolano un significato importante”, sottolinea Borgia. CONTESTUALIZZARE PER NON GIUDICARE