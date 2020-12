Animali fantastici 3 | Mads Mikkelsen non ha parlato con Johnny Depp del personaggio di Grindelwald

(Di martedì 22 dicembre 2020)spiega di non aver avuto contatti conriguardo all'interpretazione del villain Gellertin3.ha negato di avercondel ruolo diin3. L'attore danese non si sarebbe consultato con l'interprete originale deldopo le sue dimissioni forzate dal franchise Warner Bros. Dopo la sconfitta nella causa legale contro il Sun, che lo aveva definito 'picchiatore di mogli',ha annunciato via Instagram che la Warner Bros. gli ha chiesto di dimettersi da ...

Majden3 : RT @NullOthersider: Stiamo creando il nostro calendario 2021. Lo decoreremo con unicorni e altri animali fantastici. Sarà colorato e gioios… - cinefilosit : Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen non ha parlato di Grindelwald con Johnny Depp #ILoveCinefilos - NullOthersider : Stiamo creando il nostro calendario 2021. Lo decoreremo con unicorni e altri animali fantastici. Sarà colorato e gi… - giocarmon : *** Animali reali e fantastici dal libro 'Antalogia: Volume II: i battenti' - Gratis con Kindle Unlimited #Amazon… - giocarmon : Animali reali e fantastici dal libro 'Antalogia: Volume II: i battenti' - Gratis con Kindle Unlimited #Amazon - Ant… -

Ultime Notizie dalla rete : Animali fantastici

Cinefilos.it

Mads Mikkelsen spiega di non aver avuto contatti con Johnny Depp riguardo all'interpretazione del villain Gellert Grindelwald in Animali fantastici 3. Mads Mikkelsen ha negato di aver parlato con ...Si è fatto notare anche nella serie TV Sons of Anarchy, nel film Pacific Rim e ancora in Animali fantastici e dove trovarli, solo per citare alcuni dei suoi lavori. Ciò che salta all’occhio ai fan, in ...