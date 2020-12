Andrea Zelletta, nel video di auguri al GF Vip la fidanzata Natalia non c’è. Poi quel messaggio (Di martedì 22 dicembre 2020) È iniziata la settimana di Natale anche per i vipponi del GF Vip e non a caso già dalla diretta di lunedì, 21 dicembre 2020, si respira l’atmosfera di festa nella Casa e in studio. Anche Alfonso Signorini, che ha sottolineato che il 25 dicembre il reality non andrà in onda, era di rosso vestito per l’occasione. E poi tante sorprese in tema: da Cristiano Malgioglio che dopo tanti anni ha rimangiato il panettone con i suoi ex coinquilini a Arisa e Alberto Urso di Amici che si sono esibiti in giardino per gli abitanti della Casa e tutto il pubblico. Sul finire della puntata, poi, una sorpresa per tutti: il video di auguri registrato dai familiari. Il conduttore ha mostrato la bella clip ai suoi vipponi ma si è subito notata qualche assenza… (Continua dopo la foto) Genitori, nonni, figli, fidanzati, mariti e mogli: ogni vippone ha avuto il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) È iniziata la settimana di Natale anche per i vipponi del GF Vip e non a caso già dalla diretta di lunedì, 21 dicembre 2020, si respira l’atmosfera di festa nella Casa e in studio. Anche Alfonso Signorini, che ha sottolineato che il 25 dicembre il reality non andrà in onda, era di rosso vestito per l’occasione. E poi tante sorprese in tema: da Cristiano Malgioglio che dopo tanti anni ha rimangiato il panettone con i suoi ex coinquilini a Arisa e Alberto Urso di Amici che si sono esibiti in giardino per gli abitanti della Casa e tutto il pubblico. Sul finire della puntata, poi, una sorpresa per tutti: ildiregistrato dai familiari. Il conduttore ha mostrato la bella clip ai suoi vipponi ma si è subito notata qualche assenza… (Continua dopo la foto) Genitori, nonni, figli, fidanzati, mariti e mogli: ogni vippone ha avuto il suo ...

