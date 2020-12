Andrea Zelletta fa gli auguri a Natalia ma lei risponde così sui social (Di martedì 22 dicembre 2020) Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 5 non ha ricevuto gli auguri da parte della fidanzata Natalia Paragoni, sui social è nato un piccolo caso in merito a questa assenza e una storia pubblicata dalla giovane sui social ha scatenato ancora più dubbi. Il post misterioso di Natalia Paragoni Mamma quanta voglia di essere Natalia #GFVIP pic.twitter.com/F3wmOVaxWQ — ?vana (@UnaTifosa) December 22, 2020 Andrea Zelletta al GF Vip 5 ha fatto gli auguri alla fidanzata Natalia, che non vede da più di 3 mesi. Il 27enne pugliese ha confezionato i regali di Natale per i parenti e tra questo anche quello per la Paragoni, con cui fa coppia fissa da 1 anno e mezzo, dopo averla scelta a Uomini e ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 non ha ricevuto glida parte della fidanzataParagoni, suiè nato un piccolo caso in merito a questa assenza e una storia pubblicata dalla giovane suiha scatenato ancora più dubbi. Il post misterioso diParagoni Mamma quanta voglia di essere#GFVIP pic.twitter.com/F3wmOVaxWQ — ?vana (@UnaTifosa) December 22, 2020al GF Vip 5 ha fatto glialla fidanzata, che non vede da più di 3 mesi. Il 27enne pugliese ha confezionato i regali di Natale per i parenti e tra questo anche quello per la Paragoni, con cui fa coppia fissa da 1 anno e mezzo, dopo averla scelta a Uomini e ...

