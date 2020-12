(Di martedì 22 dicembre 2020) Nel primo appuntamento del daytime di20 andato in onda oggi, martedì 22 dicembre, su Canale Cinque alle ore 16:10 abbiamo assistito, finalmente, al finale della sesta puntata del talent show, che è iniziata sabato 19 dicembre. L’ultimo allievo a esibirsi è stato Tommaso, ballerino che fa parte del team di Alessandro. Una volta terminata la performance si è ripreso la maglia, ma beccandosi un bel 4 come voto dalla propria professoressa. Nel passo a due che ha svolto nell’ultima puntata di20, Tommaso, ha ballato insieme a Rosa, allieva che fa parte della squadra di Lorella Cuccarini e che è stata più volte bersagliata dalla coach di danza classica. Nella coreografia l’aspirante ballerina campana ha dovuto fare solo la parte della figurante. Questa cosa è stata voluta dalla maestra...

tuttopuntotv : Amici 20, duro scontro con Alessandra Celentano: “ho contato fino a un milione” #amici20 #amici2020 - JosiphOliver : Cari amici, credo che in caso di arrivo di De Paul all'Inter, mi disattiveró. Colpo troppo duro da reggere per un a… - LorenzaPasqual6 : @GabrieleMuccino Una tiene duro, rispetta le regole, va avanti con la famiglia, gli amici, il lavoro. Compie 70 ann… - quartapresenza : @ridebreath @barbybpgirl @MenteMetaforica @dale__duro @StefanoMarw @MeryBri Il tweet è aperto a tutti gli amici nap… - villani_andrea : @AlvisiConci @anna_volante @Marco_dreams Quando è morta mia madre,invece ho aprezzato la vicinanza degli amici, dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici duro

ComingSoon.it

Il 18 dicembre scorso il Governo Conte ha approvato il Decreto Natale contenente le misure per contenere la diffusione del Covid-19 nel periodo delle feste. Una delle domande più gettonate […] L'artic ...Ci aspettano giorni di festa davvero particolari, non ci saranno grandi feste in famiglia e non aspetteremo il nuovo anno a un party con tanti amici, ma verranno certamente tempi migliori, dobbiamo ...