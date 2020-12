Amici 20, Celentano richiama il suo allievo: “inutile trovare giustificazioni” (la lettera completa) (Di martedì 22 dicembre 2020) Nel daytime di martedì 22 dicembre di Amici 20, che è stato trasmesso su Italia Uno alle ore 19, abbiamo assistito ad una lettera scritta da Alessandra Celentano al proprio allievo Tommaso. Nella striscia quotidiana precedente, quella che va in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, oltre al duro scontro che c’è stato tra la Celentano e l’altra professoressa di ballo Lorella Cuccarini, l’aspirante ballerino si è beccato un quattro dalla propria coach, sebbene sia riuscito a riconfermare di meritarsi la felpa. A tal proposito, la professoressa di danza classica ha scritto una lettera a Tommaso per fargli sapere come mai il voto è stato così basso e quali sono le lacune per cui, l’aspirante ballerino di Amici 20, potrebbe essere a rischio di sfida o, addirittura, di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Nel daytime di martedì 22 dicembre di20, che è stato trasmesso su Italia Uno alle ore 19, abbiamo assistito ad unascritta da Alessandraal proprioTommaso. Nella striscia quotidiana precedente, quella che va in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, oltre al duro scontro che c’è stato tra lae l’altra professoressa di ballo Lorella Cuccarini, l’aspirante ballerino si è beccato un quattro dalla propria coach, sebbene sia riuscito a riconfermare di meritarsi la felpa. A tal proposito, la professoressa di danza classica ha scritto unaa Tommaso per fargli sapere come mai il voto è stato così basso e quali sono le lacune per cui, l’aspirante ballerino di20, potrebbe essere a rischio di sfida o, addirittura, di ...

tuttopuntotv : Amici 20, Celentano richiama il suo allievo: “inutile trovare giustificazioni” (la lettera completa) #amici20… - Maryyyy53845168 : RT @Francisp955: Comunque qualcuno spieghi alla celentano che amici è una scuola, non una vetrina per i ballerini della scala #amici20 - Francisp955 : Comunque qualcuno spieghi alla celentano che amici è una scuola, non una vetrina per i ballerini della scala #amici20 - susy_chereji : RT @__Sarajevo_: “Innanzitutto non capisco perché la produzione abbia messo in quella scatola perché non è certo un regalo di Natale ma com… - __Sarajevo_ : “Innanzitutto non capisco perché la produzione abbia messo in quella scatola perché non è certo un regalo di Natale… -