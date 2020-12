Allerta bollette | ecco di quanto aumenteranno!

Leggi su android-news.eu

(Di martedì 22 dicembre 2020) Lesono tra le voci di spesa più importanti per le famiglie. Quando le si nomina, è necessario ricordare che aumenteranno. Anzi, per essere precisi, sono già aumentate. Scopriamo da quando e di: quando sono aumentate? Quando si parla degli aumenti delle, è necessario ricordare che tutto è partito con l’inizio del mese di ottobre 2020. Questo è avvenuto a seguito di un forte ribasso avvenuto nel corso del secondo trimestre del 2020 e riguardante sia l’elettricità, sia il gas. A seguito di questo cambiamento, lehanno ripreso quota, tornando a livelli che da molti sono stati definiti pre Covid. Giusto per dare qualche parametro in merito, facciamo presente che, dati alla mano, la famiglia di tipo 1 è andata incontro a degli aumenti pari al 15,6% per la bolletta ...