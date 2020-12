Allerta alimentare, richiamato nettare di mirtillo per possibile presenza frammenti di vetro (Di martedì 22 dicembre 2020) Alfie Borromeo Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di nettare di mirtillo per possibile presenza di corpi estranei all’interno. Come recita l’avviso, datato 15 dicembre ma reso noto solo oggi dal portale del Ministero della salute dedicato agli avvisi di sicurezza, il richiamo è stato disposto in via cautelativa dalla catena della Grande distribuzione CARREFOUR per un possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di frammenti di vetro nel nettare. Nello specifico, il prodotto interessato è il nettare di mirtillo prodotto dalla ditta La Doria S.p.a. nel proprio stabilimento produttivo di Angri, in provincia di ... Leggi su improntaunika (Di martedì 22 dicembre 2020) Alfie Borromeo Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto didiperdi corpi estranei all’interno. Come recita l’avviso, datato 15 dicembre ma reso noto solo oggi dal portale del Ministero della salute dedicato agli avvisi di sicurezza, il richiamo è stato disposto in via cautelativa dalla catena della Grande distribuzione CARREFOUR per unrischio fisico per i consumatori dovuto alladidinel. Nello specifico, il prodotto interessato è ildiprodotto dalla ditta La Doria S.p.a. nel proprio stabilimento produttivo di Angri, in provincia di ...

Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di nettare di mirtillo per possibile presenza di corpi estranei all’interno.

