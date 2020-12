Alla Domus Ars di Napoli il concerto di Natale ispirato alla Cantata dei Pastori di Faiello: streaming su Fb (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Natale arriva anche quest’anno alla Domus Ars di via Santa Chiara. Il 25 dicembre alle 19 (e fino al 30 dicembre) in streaming, nel rispetto della normativa anti Covid, sul profilo Facebook della Domus Ars si potrà assistere al concerto di Natale ispirato alla Cantata dei Pastori a cura di Carlo Faiello, prodotto da Il Canto di Virgilio con il contributo della Regione Campania. Da Roberto De Simone a Raffaele Viviani, da Carlo Faiello a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, il concerto, tra tradizione e innovazione, ha in scaletta le composizioni più rappresentative del periodo natalizio. Un flusso musicale e poetico che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilarriva anche quest’annoArs di via Santa Chiara. Il 25 dicembre alle 19 (e fino al 30 dicembre) in, nel rispetto della normativa anti Covid, sul profilo Facebook dellaArs si potrà assistere aldideia cura di Carlo, prodotto da Il Canto di Virgilio con il contributo della Regione Campania. Da Roberto De Simone a Raffaele Viviani, da Carloa Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, il, tra tradizione e innovazione, ha in scaletta le composizioni più rappresentative del periodo natalizio. Un flusso musicale e poetico che ...

Napolikeit : Il bel concerto di #Natale della Domus Ars di #Napoli è ispirato alla tradizionale Cantata dei Pastori e sarà trasm… - ninconanco67 : Domus Ars, il «Concerto di Natale» è in streaming - StampaBiella : Alla Domus Laetitiae i doni degli alunni della scuola elementare di Quaregna - Notiziedi_it : Domus Ars, il Concerto di Natale ispirato alla Cantata dei Pastori è in streaming - SanremoAncheNoi : RT @sudreporter: #Natale, a #Napoli la #cantatadeipastori è in streaming alla @DomusArs -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Domus Concerto di Natale, ispirato alla Cantata dei Pastori, alla Domus Ars di Napoli Napoli da Vivere Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

La società Editoriale Domus S.p.A. (nel seguito "Editoriale Domus" o "il Titolare ... Trattiamo quindi i Dati per dare seguito alla Sua richiesta, compreso l’adempimento delle conseguenti prestazioni ...

Peppino Di Capri raddoppia le date del concerto per i suoi sessant’anni di carriera

Sessant’anni di carriera per Peppino Di Capri che, per l’occasione speciale, raddoppia le date del suo concerto. Al Teatro di San Carlo di Napoli si esibirà... É uno spettacolo spinto verso la libertà ...

La società Editoriale Domus S.p.A. (nel seguito "Editoriale Domus" o "il Titolare ... Trattiamo quindi i Dati per dare seguito alla Sua richiesta, compreso l’adempimento delle conseguenti prestazioni ...Sessant’anni di carriera per Peppino Di Capri che, per l’occasione speciale, raddoppia le date del suo concerto. Al Teatro di San Carlo di Napoli si esibirà... É uno spettacolo spinto verso la libertà ...