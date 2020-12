Alessandro Borghese e 4 Ristoranti fanno tappa in Toscana: location e anticipazioni 22 dicembre (Di martedì 22 dicembre 2020) Alessandro Borghese e 4 Ristoranti si preparano a tenerci compagnia per la terza serata consecutiva grazie alla tappa in Toscana. Dopo il delivery in quel di Milano e il miglior ristorante per bikers in Ciociaria, questa sera il figlio di Barbara Bouchet e amato chef televisivo, continuerà il suo viaggio alla ricerca del miglior ristorante con vigneto della Toscana e, in particolare, della Val d’Orcia e della Val di Chiana. Come al solito la formula non cambia ci saranno i quattro ristoratori pronti a colpire duro, uno con l’altro, usando i voti da 0 a 10 per commentare location, menù, conto e servizio. Alla fine toccherà come sempre ad Alessandro Borghese dare i suoi voti per confermare o ribaltare la classifica. Novità di questa ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 dicembre 2020)e 4si preparano a tenerci compagnia per la terza serata consecutiva grazie allain. Dopo il delivery in quel di Milano e il miglior ristorante per bikers in Ciociaria, questa sera il figlio di Barbara Bouchet e amato chef televisivo, continuerà il suo viaggio alla ricerca del miglior ristorante con vigneto dellae, in particolare, della Val d’Orcia e della Val di Chiana. Come al solito la formula non cambia ci saranno i quattro ristoratori pronti a colpire duro, uno con l’altro, usando i voti da 0 a 10 per commentare, menù, conto e servizio. Alla fine toccherà come sempre addare i suoi voti per confermare o ribaltare la classifica. Novità di questa ...

