Alba Parietti: il nuovo libro e il racconto di Josè Mourinho, un grande amore (Di martedì 22 dicembre 2020) Alba Parietti è tornata a parlare in un libro dei suoi amori passati. Si tratta di un’autobiografia nella quale troviamo le sue esperienze sentimentali e ha consigliato a tutte le donne sue lettrici che è meglio mantenersi distanti da un uomo narcisista. Il libro è stato pubblicato a novembre ed è edito da Baldini Castoldi. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 22 dicembre 2020)è tornata a parlare in undei suoi amori passati. Si tratta di un’autobiografia nella quale troviamo le sue esperienze sentimentali e ha consigliato a tutte le donne sue lettrici che è meglio mantenersi distanti da un uomo narcisista. Ilè stato pubblicato a novembre ed è edito da Baldini Castoldi. L'articolo

redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Il vero motivo per cui Franceso Oppini ha lasciato la casa del Gf Vip è il “fidanzato” di mamma… - g4yscorpio : Ah e ditegli anche che è entrato figlio di Alba Parietti ed è uscito slave di Tommaso Zorzi - etherealgraysxn : RT @influenzami: guardatemi come vengo a fare la pazza con tutte le fan di tommaso che hanno diviso i voti, posso la linea ad alba parietti… - tottiseyes_ : RT @oonliz: #GFVIP Enock: Guenda, figlia d'arte di mtr, Gaia? G: sorella di non arte E: francesco oppini F: io sono il nonno di alba pariet… - Aduecielidame22 : RT @oonliz: #GFVIP Enock: Guenda, figlia d'arte di mtr, Gaia? G: sorella di non arte E: francesco oppini F: io sono il nonno di alba pariet… -