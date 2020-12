Al Ristoro degli Angeli – Roma

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) AlVia Luigi Orlando, 2 – 00154Tel. 06/51436020 Sito Internet: www..it Tipologia: Tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 7/12€, primi 10/23€, secondi 12/19€, dolci 6/7€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAConvince anche quest’anno la proposta complessiva di questa osteria in cui cucina, servizio e ambienti vanno armonicamente a braccetto per una serata di sicura piacevolezza. Pur seduti in spazi angusti e rumorosi, si sta bene in questa atmosfera conviviale da autentica trattoria popolare, mangiando piatti semplici ma gustosi, con un’attenzione particolare a pesce e verdure. Abbiamo iniziato con dei buoni ravioli ripieni di spigola con pomodorini, dal gusto casalingo, come d’altronde la zuppa di pesce ...

