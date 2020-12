Aggressione in ospedale: medico li ferma nel reparto Covid, loro lo pestano (Di martedì 22 dicembre 2020) Due fratelli si intrufolano in una struttura medica pubblica, poco dopo avviene una inusitata Aggressione in ospedale del tutto ingiustificabile. Una Aggressione in ospedale da parte di parenti furenti. È quanto di grave successo al ‘Garibaldi’ di Catania da parte di un gruppo di esagitati che voleva a tutti i costi entrare nel reparto Covid L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020) Due fratelli si intrufolano in una struttura medica pubblica, poco dopo avviene una inusitataindel tutto ingiustificabile. Unainda parte di parenti furenti. È quanto di grave successo al ‘Garibaldi’ di Catania da parte di un gruppo di esagitati che voleva a tutti i costi entrare nelL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Due fratelli si intrufolano in una struttura medica pubblica, poco dopo avviene una inusitata aggressione in ospedale ...

