After 2 | trama e trailer del film disponibile dal 22 dicembre su Prime Video

(Di martedì 22 dicembre 2020)2 arriva dal 22sudel successo commerciale basato sul bestseller di Anna Todd Dopo il successo mondiale del primo capitolo, dal 22sbarca su2, pellicola diretta da Roger Kumble e sceneggiata e prodotta da Anna Todd.2 è l’adattamento del romanzo bestseller Un cuore in mille pezzi, scritto da Anna Todd. La serie ‘’ è composta da cinque libri e ha all’attivo due adattamenti cinematografici, con il terzo e il quarto capitolo della saga in lavorazione. Nonostante il giudizio negativo quasi all’unisono della critica specializzata – 3,5 su 10 su Rotten Tomatoes e 14 su 100 su Metacritic – la pellicola nel ...

