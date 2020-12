Affidare ai giovani la ricostruzione post Covid garantirà il successo di tutti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 dicembre 2020) di Leonardo Leone Sono sempre più convinto che il futuro è di chi riesce a comprendere che il mondo è cambiato e va gestito in modo diverso. Con le feste blindate, per oltre l’80% delle imprese, neanche lo shopping di Natale e Capodanno ci dà la possibilità di recupero economico, come sperato dopo il primo lockdown. Una situazione che sta mettendo a dura prova la resilienza delle imprese italiane e del sistema produttivo nazionale un po’ ini settori: dai servizi al commercio, dalla logistica alla manifattura, dall’agroalimentare al turismo con perdite di fatturato, sospensione dei progetti di investimento e difficoltà a garantire i livelli occupazionali. Io che sono proprietario di diverse attività tra ristoranti, centri estetici, agenzie di marketing, immobiliarie e scuole di formazione (settori maggiormente colpiti, insomma), sono riuscito nonostante tutto a ...