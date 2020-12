Affari Tuoi (Viva gli Sposi!), Carlo Conti sbarca in prime time. «Dovevamo spettacolarizzare il format, non ho detto subito sì» (Di martedì 22 dicembre 2020) Affari Tuoi, Carlo Conti Carlo Conti e Affari Tuoi convolano a nozze. Il sodalizio tra il conduttore toscano e lo storico game show, andato in onda dal 2003 al 2017, si tradurrà in una riedizione del programma con sette Speciali di prima serata in onda da sabato 26 dicembre. Le novità chiaramente non mancheranno, a partire dai protagonisti che saranno delle coppie di futuri coniugi. Il titolo della trasmissione, non a caso, sarà proprio Affari Tuoi (Viva gli Sposi!). “Dovevamo trovare una motivazione forte a questi speciali che vanno in onda anche in una nuova collocazione, a metà tra la prima serata e l’access prime-time. ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 22 dicembre 2020)convolano a nozze. Il sodalizio tra il conduttore toscano e lo storico game show, andato in onda dal 2003 al 2017, si tradurrà in una riedizione del programma con sette Speciali di prima serata in onda da sabato 26 dicembre. Le novità chiaramente non mancheranno, a partire dai protagonisti che saranno delle coppie di futuri coniugi. Il titolo della trasmissione, non a caso, sarà propriogli). “trovare una motivazione forte a questi speciali che vanno in onda anche in una nuova collocazione, a metà tra la prima serata e l’access. ...

