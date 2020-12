Adidas e Kid Cudi per le nuove Vadawam 326

Leggi su solodonna

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il 17 Dicembre saranno rilasciate lesneakers nate dalla collaborazione tra Kid, rapper statunitense, e, colosso mondiale dello sportswear. Ecco di cosa si tratta. Kidha recentemente annunciato l’uscita del suo nuovo album “Man On The Moon III: The Chosen”. Poche ore fa, poi, ha parlato anche di un imminente progetto con, che prevedrà l’uscita di una nuova sneaker, che sembra proprio pensata per Articolo completo: dal blog SoloDonna