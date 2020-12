Accordo fra Ue e Cina? Biden sbuffa e avvisa Bruxelles… (Di martedì 22 dicembre 2020) “Consultazioni tempestive con i nostri partner europei sulle nostre comuni preoccupazioni circa le pratiche economiche della Cina sarebbero gradite all’amministrazione Biden-Harris”. Lo fa sapere Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, che commenta via Twitter le indiscrezioni di un’imminente firma di Unione europea e Cina dell’Accordo sugli investimenti dopo il forcing degli ultimi giorni imposto da Germania e Francia. Con questo breve cinguettio gli Stati Uniti sono entrati a gamba tesa nei negoziati. Bruxelles (in particolare Berlino) e Pechino stavano cercando di approfittare della transizione alla Casa Bianca e del disinteresse del presidente uscente Donald Trump alle questioni di politica estera. Il South China Morning Post ... Leggi su formiche (Di martedì 22 dicembre 2020) “Consultazioni tempestive con i nostri partner europei sulle nostre comuni preoccupazioni circa le pratiche economiche dellasarebbero gradite all’amministrazione-Harris”. Lo fa sapere Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente eletto degli Stati Uniti Joe, che commenta via Twitter le indiscrezioni di un’imminente firma di Unione europea edell’sugli investimenti dopo il forcing degli ultimi giorni imposto da Germania e Francia. Con questo breve cinguettio gli Stati Uniti sono entrati a gamba tesa nei negoziati. Bruxelles (in particolare Berlino) e Pechino stavano cercando di approfittare della transizione alla Casa Bianca e del disinteresse del presidente uscente Donald Trump alle questioni di politica estera. Il South China Morning Post ...

