Abusava della figlia di quattro anni | pedofilo arrestato in Puglia

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 22 dicembre 2020)di soli. Le indagini sono partite a seguitodenunciaex moglie. L’uomo è statoe posto ai domiciliari dagli agentiSquadra mobile per violenza sessuale aggravata. Gli abusi sono durati molti mesi, e iniziati quando la bambina aveva appena. L’uomo li metteva in atto quando la bambina era sola in casa con lui, approfittando dell’assenza dei parenti. La denunciadonna ha consentito al personale specializzatoProcura di procedere all’ascoltobambina. La piccola è stata ascoltata in modalità protetta con l’ausilio di uno psicologo. L'articolo proviene da ...