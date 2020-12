Abruzzo. Morti nell’esplosione prima delle ferie di Natale: Paolo, Nicola e Carlo lasciano mogli e figli (Di martedì 22 dicembre 2020) Il giorno dopo la tragedia di Casalbordino, le tre comunità piangono i loro concittadini. Una dramma che ha lasciato senza parole l’intera cittadinanza. Paolo Pepe, Nicola Calameo e Carlo Spinelli, stavano svolgendo uno degli ultimi giorni di lavoro prima di andare in ferie e festeggiare il Natale con le rispettiva famiglie. I tre lavoratori Morti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 dicembre 2020) Il giorno dopo la tragedia di Casalbordino, le tre comunità piangono i loro concittadini. Una dramma che ha lasciato senza parole l’intera cittadinanza.Pepe,Calameo eSpinelli, stavano svolgendo uno degli ultimi giorni di lavorodi andare ine festeggiare ilcon le rispettiva famiglie. I tre lavoratoriL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

