ABI | richieste a Fondo Garanzia superano 123 miliardi

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nella giornata di ieri, lunedì 21 dicembre, i finanziamenti richiesti dalle banche aldihanno superato i 123di euro, per 1,547 milioni di domande. Lo segnala l’ABI segnalando che “di queste, 1,038 milioni sono domande fino a 30 mila euro, per circa 20,3di euro, e 187 mila sono domande per garanzie su moratorie, per 3,8di euro“.