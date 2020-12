A Olbia patto a tre tra Cumune | Cipnes e Università | rinnovata la collaborazione

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Visited 93 times, 93 visits today) Notizie Simili: Clima teso in zona Bandinu tra i residenti e Nizzi… Nuovo aggiornamento sui positivi a: ma i dati… No all'inquinamento a Murta ...

Ultime Notizie dalla rete : Olbia patto

varesenews.it

Domenica 20 (ore 17) le Cocche ospiti di Olbia: sarde reduci da tre sconfitte ma a loro volta in corsa per la seconda fase. Lucchini: "Siamo in forma, ma dobbiamo fare punti" ...Solo 4 Comuni hanno già realizzato le reti di distribuzione del Gnl alle utenze. Lavori mai iniziati oppure in ritardo in base alle previsioni del Piano regionale ...