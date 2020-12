A Cervia nasce un nuovo Liceo linguistico | sarà attivo dal 2022

Ultime Notizie dalla rete : Cervia nasce

RavennaToday

Dall’anno scolastico 2022-2023 nascerà un liceo linguistico a Cervia. Il nuovo indirizzo di studi sarà integrato con l’istituto alberghiero “Tonino Guerra” in piazzale Artusi ...È stata inaugurata sabato scorso l’ex Pescheria Lucchi, nella sua veste riqualificata e rinnovata. Ora ospita una serie di appartamenti in una "Casa azzurra come il mare". Il progetto, realizzato dall ...