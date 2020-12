A Bari focolaio Covid nella residenza per anziani San Gabriele: 61 positivi: sono tutti asintomatici (Di martedì 22 dicembre 2020) I casi sono 53 tra gli ospiti e 8 tra gli operatori. Ad Acquaviva delle Fonti altri focolaio nel centro polivalente di Riabilitazione Frangi: 19 casi. La mappa delle Rssa Leggi su repubblica (Di martedì 22 dicembre 2020) I casi53 tra gli ospiti e 8 tra gli operatori. Ad Acquaviva delle Fonti altrinel centro polivalente di Riabilitazione Frangi: 19 casi. La mappa delle Rssa

