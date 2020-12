"A 16 anni...". Dalla velina Shaila una rivelazione clamorosa sul suo passato (che in pochissimi sapevano). E Antonio Ricci cosa dice? (Di martedì 22 dicembre 2020) Shaila Gatta a ruota libera. La velina di Striscia la Notizia ha raccontato il suo passato ad Amici nella 14esima edizione prima di finire sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci. "A 16 anni ho lasciato la mia città per trasferirmi a Roma e sono entrata in tv Dalla porta principale. Maria De Filippi è stata come una seconda mamma", ha raccontato al settimanale Nuovo Tv rinfrescando la memoria a chi non ricordava il suo esordio su Canale 5. La ballerina, nata ad Aversa, non ha nascosto la malinconia: "Negli anni lontana da casa mi è mancato il calore della mia famiglia, un vuoto che non potrò mai colmare. Per fortuna, però, ho due genitori straordinari che mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza". Ma Shaila è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020)Gatta a ruota libera. Ladi Striscia la Notizia ha raccontato il suoad Amici nella 14esima edizione prima di finire sul bancone del tg satirico di. "A 16ho lasciato la mia città per trasferirmi a Roma e sono entrata in tvporta principale. Maria De Filippi è stata come una seconda mamma", ha raccontato al settimanale Nuovo Tv rinfrescando la memoria a chi non ricordava il suo esordio su Canale 5. La ballerina, nata ad Aversa, non ha nascosto la malinconia: "Neglilontana da casa mi è mancato il calore della mia famiglia, un vuoto che non potrò mai colmare. Per fortuna, però, ho due genitori straordinari che mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza". Maè ...

CarloCalenda : Non aver investito sull’istruzione per 30 anni sta dando i suoi frutti. La libertà di scegliere la realtà fuori dal… - borghi_claudio : @magdaics @igor_occhipinti @gio0_castelli Questo spero si capisca. Il Parlamento è andato avanti per trent'anni fac… - Radio1Rai : ?? Papa Francesco ha firmato il decreto con cui il giudice Rosario #Livatino assassinato a 37 anni ad Agrigento il 2… - CristopherGius1 : RT @donTonio66: Sarà beato il giudice Rosario #Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990 'in odio alla fede', ad appena 38 anni. - demetozdemir262 : RT @nigritha_: io vi giuro che conosco puntate, scene, battute e frasi a memoria perché questa serie l'ho consumata, ma ancora oggi 22 dice… -

Ultime Notizie dalla rete : anni Dalla Bearzot, a 10 anni dalla morte il "Vecio" è sempre qui Sky Sport È morto Dino Molho: da ragazzo sfuggì ai nazisti nascondendosi in una stanza segreta. “Indimenticabile testimone della Shoah”

Vittima delle persecuzioni razziali fasciste, scampato alla deportazione e alla Shoah dopo essersi nascosto con la sua famiglia in una stanza segreta dell’azienda di famiglia. Dino Molho, 91 anni, è m ...

Saitta, dalla lettera al Papa alle partite con gli occhiali da sole: "Ho sfidato i tifosi sui social"

L'anno scorso il palleggiatore di Vibo (allora giocava a Ravenna) si era rivolto al Pontefice per non giocare a Natale, ora è di nuovo ...

Vittima delle persecuzioni razziali fasciste, scampato alla deportazione e alla Shoah dopo essersi nascosto con la sua famiglia in una stanza segreta dell’azienda di famiglia. Dino Molho, 91 anni, è m ...L'anno scorso il palleggiatore di Vibo (allora giocava a Ravenna) si era rivolto al Pontefice per non giocare a Natale, ora è di nuovo ...