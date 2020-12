730, dichiarazione ritardata, omessa, sanzioni e come mettersi a posto (Di martedì 22 dicembre 2020) In tutti i casi, presentare la dichiarazione oltre il termine di scadenza che le Entrate considerano ordinario, significa entrare nel perimetro della dichiarazione tardiva. E ancora, superare i 90 giorni dalla data inizialmente prevista come scadenza, lascia spazio alla omessa dichiarazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 dicembre 2020) In tutti i casi, presentare laoltre il termine di scadenza che le Entrate considerano ordinario, significa entrare nel perimetro dellatardiva. E ancora, superare i 90 giorni dalla data inizialmente previstascadenza, lascia spazio alla. L'articolo .

orizzontescuola : 730, dichiarazione ritardata, omessa, sanzioni e come mettersi a posto - Antonie66266624 : @Bluefidel47 Agli operatori danno 100 euro (sempre in funzione del reddito, perciò in fase di dichiarazione 730 pos… - francescodelu11 : @tdrclaudio e chissà cosa scrive di solito sul 730 ? La dichiarazione del barista e dell'operaio non è un miraggio ditelo allo chef - MimiSimpsonGrey : Mi hanno rimborsato il 730, 32€ ragazzi, dopo averne pagati 18 per pagare la dichiarazione dei redditi pulito mi ha… - Nicola23453287 : RT @NickyIlSardo84: Sono povero ma,rifiutero il Cashback.Non occorreva utilizzare spid e cagate varie.Bastava fare un rimborso nel 730,alle… -

Ultime Notizie dalla rete : 730 dichiarazione Rimborso 730 senza sostituto, via ai pagamenti, ma non per tutti Orizzonte Scuola L’INPS è ormai allo sbando e riversa sul cittadino le sue gravi inefficienze

I contribuenti con la certificazione unica ricevuta a marzo, nel rispetto delle prescrizioni normative, hanno già predisposto e inviato all’Agenzia delle Entrate la loro dichiarazione dei redditi ...

Slitta termine 730 Commercialisti e Caf

ROMA, 1 LUG - Slitta dal 7 al 23 luglio il termine per la presentazione dei modelli 730 da parte di Caf e professionisti ... abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni''.

I contribuenti con la certificazione unica ricevuta a marzo, nel rispetto delle prescrizioni normative, hanno già predisposto e inviato all’Agenzia delle Entrate la loro dichiarazione dei redditi ...ROMA, 1 LUG - Slitta dal 7 al 23 luglio il termine per la presentazione dei modelli 730 da parte di Caf e professionisti ... abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni''.