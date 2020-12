5G in Italia secondo Ookla : il Belpaese primo tra i Paesi del G7 (Di martedì 22 dicembre 2020) Ookla ha reso pubblici i dati relativi alla connettività 5G in giro per il globo per l’anno 2020. L’Italia ha fatto registrare la miglior velocità in download sulla rete 5G tra i Paesi facenti parte del G7 Tutti noi nel corso di questi anni abbiamo imparato a usare Speedtest.net per conoscere la velocità della nostra connessione. L’azienda che gestisce il sito, Ookla, ha pubblicato i dati relativi all’espansione della tecnologia 5G in giro per il mondo. Malgrado nel nostro Paese i dispositivi compatibili con tale tecnologia siano ancora “pochi”, i ripetitori sono ancora meno ma non per questo non possiamo vantare un primato tra i dati raccolti dalla società statunitense. Dati e primato Italiano Per estrapolare questi dati, Ookla ha attinto le proprie informazioni dai circa 60 ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 dicembre 2020)ha reso pubblici i dati relativi alla connettività 5G in giro per il globo per l’anno 2020. L’ha fatto registrare la miglior velocità in download sulla rete 5G tra ifacenti parte del G7 Tutti noi nel corso di questi anni abbiamo imparato a usare Speedtest.net per conoscere la velocità della nostra connessione. L’azienda che gestisce il sito,, ha pubblicato i dati relativi all’espansione della tecnologia 5G in giro per il mondo. Malgrado nel nostro Paese i dispositivi compatibili con tale tecnologia siano ancora “pochi”, i ripetitori sono ancora meno ma non per questo non possiamo vantare un primato tra i dati raccolti dalla società statunitense. Dati e primatono Per estrapolare questi dati,ha attinto le proprie informazioni dai circa 60 ...

vogue_italia : Le cromie della prossima primavera secondo Alexander McQueen ?? - VittorioSgarbi : Ma come, non eravamo, secondo la narrazione del Governo, “un modello da seguire” nella gestione della pandemia?… - GiulioCentemero : ??Ecco perché abbiamo il record di morti in #Italia ???? secondo il report #Oms non solo non era stato aggiornato il p… - SOGVOLDEN : @sunvlouis in realtà non saprei,secondo me potrebbe aggiungere altre date nel caso migliorasse la situazione ma la… - sunvlouis : cioè capite?? ha spostato l’evento di zurigo per aumentare i posti e in italia che da 3 date sold out è passato ad… -