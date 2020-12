10mila tamponi, 78 sintomatici. Positivi al 7.7% ma 100mila guariti (Di martedì 22 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 22 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 21. Sale dal 7.1 al 7.7% il rapporto tra Positivi e tamponi. Cala invece la percentuale dei sintomatici. Stabili i rapporti tra ricoverati e posti letto disponibili di degenze e terapie intensive. Vero boom dei guariti di giornata: oltre 3mila. Su 10.185 tamponi sono risultati 791 Positivi ossia il 7.7% (ieri 7.1%). Negli ultimi 59 giorni forbice compresa tra 6% e 21.5%. 9.394 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 791 ‘Positivi’, 78 sono sintomatici ossia il 9.8% (ieri 13.7%), forbice ultimi 59 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 78 ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 22 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 22 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 21. Sale dal 7.1 al 7.7% il rapporto tra. Cala invece la percentuale dei. Stabili i rapporti tra ricoverati e posti letto disponibili di degenze e terapie intensive. Vero boom deidi giornata: oltre 3mila. Su 10.185sono risultati 791ossia il 7.7% (ieri 7.1%). Negli ultimi 59 giorni forbice compresa tra 6% e 21.5%. 9.394di giornata, quindi, negativi. Dei 791 ‘’, 78 sonoossia il 9.8% (ieri 13.7%), forbice ultimi 59 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con igiornalieri effettuati i 78 ...

