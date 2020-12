Zucchero a Domenica In, la battuta lascia Mara interdetta: “Caricala nel furgone” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Zucchero ospite a Domenica in si lascia andare ad una battuta piccante nei confronti di Mara Venier: la risposta della conduttrice Una sorta si show quello esibito da Zucchero a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 dicembre 2020)ospite ain siandare ad unapiccante nei confronti diVenier: la risposta della conduttrice Una sorta si show quello esibito daa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

_DAGOSPIA_ : ZUCCHERO:SE È SECCO FUMALO, SE È LIQUIDO BEVILO E SE È BIONDA...'-LA REAZIONE DELLA VENIER - Fernand06746429 : Mi chiedo una cosa da ieri guardando domenica in di Mara Venier sentendo zucchero fornaciari che stava in diretta c… - infoitcultura : Zucchero, Castellitto e Massimo Boldi a “Domenica In” - infoitcultura : Domenica In oggi, anticipazioni e ospiti di Mara Venier: De Martino, Zucchero e Boldi - infoitcultura : Mara Venier, gaffe a Domenica In: la reazione di Zucchero è tutta da ridere -