Zoff | “Scudetto? La Juventus in primis Poi…”

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Dino, storico portiere e mister italiano, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport. Campionato e non solo tra i temi affrontati dall'ex numero uno della Nazionale.: ricordo di Bearzot e lottacaption id="attachment 1068099" align="alignnone" width="708" Cristiano Ronaldo,(Getty Images)/captionA dieci anni dalla scomparsa dello storico ct Enzo Bearzot,lo ha voluto ricordare così: "Bearzot ci ha lascito cose importanti, era una persona perbene. Uomo di coraggio, onestà e sincerità. Poi ha anche vinto", ha detto l'ex portiere. Che ancora sulla Nazionale italiana: "L'Italia con Mancini? In questo momento sta particolarmente bene, i numeri sono numeri. Merito certamente di Mancini che ha fatto una strada fin qui straordinaria. ...

Sulla corsa scudetto, a detta di Zoff "bisogna attendere ancora due-tre partite per qualche pronostico migliore. Juve e Inter sono squadre che non possono non pensare al campionato, Juve in primis ...Dino Zoff ha fatto la sua griglia per la lotta scudetto in Serie A; ultime e dettagli sulle parole dell'ex portiere ...