Zes: primo ok al regime fiscale speciale. Grassi: “Passo avanti per rilancio del Sud” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Zes, primo via libera al regime fiscale speciale. Vito Grassi (presidente Confindustria Campania): “Passo in avanti nel percorso di rilancio del Sud. Ora si completi l’iter in tempi brevi”. “L‘approvazione da parte della Commissione Bilancio della Camera dei deputati dell’emendamento sul regime fiscale speciale per i nuovi investimenti nelle aree ZES, a firma dell’Onorevole Piero Leggi su 2anews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Zes,via libera al. Vito(presidente Confindustria Campania): “innel percorso didel Sud. Ora si completi l’iter in tempi brevi”. “L‘approvazione da parte della Commissione Bilancio della Camera dei deputati dell’emendamento sulper i nuovi investimenti nelle aree ZES, a firma dell’Onorevole Piero

GradedSpa : #Zes, primo ok al regime fiscale speciale per nuovi #investimenti. @vito_grassi: Spiraglio importante per le… - antonellaautero : #Zes, il primo via libera al regime fiscale agevolato è un segnale importante per il #Sud. Intervento di… - GradedSpa : RT @vito_grassi: #Zes, il primo via libera al regime fiscale speciale rappresenta uno spiraglio importante per le aziende del Mezzogiorno.… - GradedSpa : #Zes, il primo via libera al regime fiscale agevolato è un segnale importante per il #Sud. Intervento di… - vito_grassi : #Zes, il primo via libera al regime fiscale speciale rappresenta uno spiraglio importante per le aziende del Mezzog… -

Ultime Notizie dalla rete : Zes primo Zes: primo via libera al regime fiscale speciale Ottopagine Zone economiche speciali, primo via libera al regime fiscale agevolativo

La misura -aggiunge Grassi- consentirà di incentivare l'insediamento di nuove attività economiche nelle aree già perimetrate come Zes, attraverso il dimezzamento dell'Ires per i primi sei anni ...

Zes: primo ok al regime fiscale speciale. Grassi: “Passo avanti per rilancio del Sud”

Zes, primo via libera al regime fiscale speciale. Grassi (Confindustria Campania): “Passo in avanti nel percorso di rilancio del Sud”.

La misura -aggiunge Grassi- consentirà di incentivare l'insediamento di nuove attività economiche nelle aree già perimetrate come Zes, attraverso il dimezzamento dell'Ires per i primi sei anni ...Zes, primo via libera al regime fiscale speciale. Grassi (Confindustria Campania): “Passo in avanti nel percorso di rilancio del Sud”.