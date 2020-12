Zerocalcare: Netflix annuncia la serie d’animazione italiana originale Strappare lungo i bordi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Netflix e Zerocalcare annunciano la lavorazione di Strappare lungo i bordi, la serie d'animazione italiana originale della piattaforma streaming scritta e diretta dal fumettista. Netflix annuncia l'inizio della lavorazione di Strappare lungo i bordi, la serie italiana di animazione originale scritta e diretta da Zerocalcare, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, che arriverà prossimamente sul servizio. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi è la prima ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020)no la lavorazione di, lad'animazionedella piattaforma streaming scritta e diretta dal fumettista.l'inizio della lavorazione di, ladi animazionescritta e diretta da, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, che arriverà prossimamente sul servizio. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing,è la prima ...

ilpost : Zerocalcare farà una serie animata per Netflix - fumettologica : La serie animata di Zerocalcare per Netflix - RobRe62 : RT @wireditalia: L’autore di Scheletri corona il suo sogno con la prima serie animata italiana di Netflix scritta e diretta proprio da lui.… - awittyname_ : Per colpa di zerocalcare dovrò scroccare netflix a qualcuno ormai guardo solo film in 360p su youtube - Cartoon_Club : RT @ilpost: Zerocalcare farà una serie animata per Netflix -