Zerocalcare lancia la serie animata ' Strappare lungo i bordi'

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il mondo di carta diè pronto a sbarcare sul piccolo schermo. Il fumettista romano ha infatti annunciato via social di aver messo in cantiere per Netflix '', prima ...

Il mondo di carta di Zerocalcare è pronto a sbarcare sul piccolo schermo. Il fumettista romano ha infatti annunciato via social di aver messo in cantiere per Netflix "Strappare lungo i bordi", prima s ...Il fumettista lancia la serie animata con un post sui social network: "Sono mesi che quando dico che devo lavorare mi viene risposto 'ellamadonna, ormai i libri li hai consegnati, che ca*** devi fa an ...