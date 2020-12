Zerocalcare e Netflix insieme per Strappare Lungo I Bordi, la prima serie animata del fumettista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tra i tanti plot twist del 2020, uno risulta particolarme gradito. Netflix ha infatti annunciato l’inizio della produzione di Strappare Lungo I Bordi, serie originale animata, scritta e diretta dal popolare fumettista Zerocalcare e prossimamente in arrivo sulla piattaforma streaming. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, da sempre casa editrice di Zeocalcare, Strappare Lungo I Bordi traslerà sullo schermo l’universo narrativo reso celebre dall’autore. Torneranno dunque personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’Armadillo, cui presterà la voce Valerio Mastandrea. Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione, anche divertendomi molto a sperimentare, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tra i tanti plot twist del 2020, uno risulta particolarme gradito.ha infatti annunciato l’inizio della produzione dioriginale, scritta e diretta dal popolaree prossimamente in arrivo sulla piattaforma streaming. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, da sempre casa editrice di Zeocalcare,traslerà sullo schermo l’universo narrativo reso celebre dall’autore. Torneranno dunque personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’Armadillo, cui presterà la voce Valerio Mastandrea. Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione, anche divertendomi molto a sperimentare, ...

ilpost : Zerocalcare farà una serie animata per Netflix - fumettologica : La serie animata di Zerocalcare per Netflix - Corriere : «Strappare lungo i bordi», Zerocalcare svela la sua serie tv Netflix con Valerio Mastandrea - FraZoppi : RT @ilpost: Zerocalcare farà una serie animata per Netflix - fetosello : @zerocalcare ma quando sarà disponibile sta meraviglia su Netflix? -