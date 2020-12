Zaniolo molla la fidanzata per Madalina Ghenea: l’indizio su Instagram (Di lunedì 21 dicembre 2020) Addio Sara Scaperrotta: Nicolò Zaniolo la lascia e si consola con la modella rumena Madalina Ghenea. (Foto da web)Nicolò Zaniolo in attesa di tornare sui campi di calcio dopo il brutto infortunio, cambia fidanzata: la storica relazione con Sara Scaperrotta pare essere arrivata al capolinea. Dal profilo Instagram del calciatore della Roma sono infatti sparite le foto della coppia e le dolci didascalie che fino a qualche tempo fa le accompagnavano. Sara, invece, le conserva ancora tutte, forse in attesa di un ritorno di fiamma? Leggi anche -> Scoop Ariadna Romero: ecco cosa è successo dopo ‘Live – Non è la D’Urso’ Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Scaperrotta (@sarascape) Secondo i ... Leggi su ck12 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Addio Sara Scaperrotta: Nicolòla lascia e si consola con la modella rumena. (Foto da web)Nicolòin attesa di tornare sui campi di calcio dopo il brutto infortunio, cambia: la storica relazione con Sara Scaperrotta pare essere arrivata al capolinea. Dal profilodel calciatore della Roma sono infatti sparite le foto della coppia e le dolci didascalie che fino a qualche tempo fa le accompagnavano. Sara, invece, le conserva ancora tutte, forse in attesa di un ritorno di fiamma? Leggi anche -> Scoop Ariadna Romero: ecco cosa è successo dopo ‘Live – Non è la D’Urso’ Visualizza questo post suUn post condiviso da Sara Scaperrotta (@sarascape) Secondo i ...

Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma, lascia la fidanzata e si getta tra le braccia della modella Madalina Ghenea.

Dopo qualche altro tira e molla, questa volta la rottura sembra essere definitiva, anche perché Zaniolo ha trovato un nuovo amore. Nel 2016, Madalina Ghenea sale anche sul palco di Sanremo con Carlo ...

