Zaniolo ha nuovo flirt: la modella Madalina Ghenea (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il calciatore avrebbe lasciato la storia fidanzata La notizia impazza su tutti i principali siti di cronaca rosa. Nicolò Zaniolo ha una nuova fiamma e avrebbe lasciato la storica fidanzata Sara Scaperrotta. Leggi anche: Nicolò Zaniolo: ritorno di fiamma con Sara Scaperrotta Già in passato Zaniolo aveva "perso la testa" per Elisa Visari attuale nuova fiamma di Andrea Damante mentre questa volta si tratta della modella rumena Madalina Ghenea. Il rumors impazza da qualche ora e l'attrice ha anche postato, nelle stories di Instagram, l'immagine di un enorme mazzo di rose rosse: sarà del giovane talento della Roma? Il calciatore della Roma, al momento ai box per infortunio, ha 21 anni mentre la Ghenea 33: eppure si dice che tra i due sia scattato qualcosa Appena un mese ...

