Zanardi vede, sente e muove le mani: ecco gli ultimi progressi che accendono la speranza (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alex Zanardi vede, sente e risponde alle sollecitazioni della moglie Daniela. A descrivere i progressi nella riabilitazione del campione di automobilismo e handbike, è il Corriere della Sera che, in un articolo a firma di Carlo Verdelli, spiega come Zanardi stia man mano recuperando le funzioni cerebrali. A un mese dal trasferimento nel reparto di neurochirurgia di Padova, Zanardi «stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice». Cinque interventi alla testa Zanardi, 54 anni lo scorso ottobre, è stato vittima di un drammatico incidente a bordo della sua handbike lo scorso 19 giugno. In questi mesi è stato operato cinque volte solo alla testa. Arrivato al San Raffaele «in condizioni di grave instabilità neurologica e sistemica», ...

