Zaki depresso ed esausto fisicamente | la madre | ' Visita che ci ha spezzato il cuore'

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Come sarebbe stato possibile il contrario? "Sonoe mentalmente, non posso continuare a stare qui ancora a lungo e mi deprimo ogni volta che c'è un momento importante nell'anno ...

La madre di Patrick Zaki ha incontrato il figlio sabato 19 dicembre nella ... "ci ha sconvolto sapere che è diventato talmente depresso da dire: 'Raramente esco dalla mia cella durante il giorno, ...La madre di Patrick Zaki ha visita il figlio in carcere in Egitto. Il ragazzo ha detto di essere «fisicamente e mentalmente esausto: esco raramente di cella, non voglio la realtà». E poi «mi deprime ...