Wonder Woman, Patty Jenkins: "Ho dovuto modificare il finale all'ultimo minuto su richiesta di Warner Bros"

La regista del film DC Wonder Woman, Patty Jenkins, ha rivelato che per il film del 2017 ha dovuto modificare il finale in tempi record, come chiesto da Warner Bros. Patty Jenkins, regista di Wonder Woman, torna a parlare del cinecomic DC del 2017 rivelando che il finale originale non era quello visto al cinema, che ha dovuto modificare all'ultimo minuto sotto richiesta di Warner Bros. In Wonder Woman con Gal Gadot, ambientato durante la prima guerra mondiale, Diana Prince si scontra con Ares, il Dio ...

