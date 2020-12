Wonder Woman 1984, Gal Gadot: "Madonna era il mio idolo da ragazzina" (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'interprete di Wonder Woman Gal Gadot ha rivelato di essere stata una grande fan di un'icona della musica e della femminilità nel periodo dell'adolescenza: Madonna. Vi siete mai chiesti chi siano gli idoli dei vostri idoli? All'attrice interprete di Wonder Woman nel DCEU, Gal Gadot, è stata rivolta proprio questa domanda di recente, e la risposta ha rivelato una profonda stima per una delle cantanti più famose di sempre: Madonna. Durante la premiere virtuale di Wonder Woman 1984, che ci ha regalato davvero tanti momenti indimenticabili, come il cameo dell'ex Wonder Woman Lynda Carter o la performance musicale di Hans Zimmer, accompagnato per l'occasione anche da Patty ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'interprete diGalha rivelato di essere stata una grande fan di un'icona della musica e della femminilità nel periodo dell'adolescenza:. Vi siete mai chiesti chi siano gli idoli dei vostri idoli? All'attrice interprete dinel DCEU, Gal, è stata rivolta proprio questa domanda di recente, e la risposta ha rivelato una profonda stima per una delle cantanti più famose di sempre:. Durante la premiere virtuale di, che ci ha regalato davvero tanti momenti indimenticabili, come il cameo dell'exLynda Carter o la performance musicale di Hans Zimmer, accompagnato per l'occasione anche da Patty ...

