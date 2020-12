Whirlpool, Napoli abbandonata davanti a 3 ministeri: e? caos per gli ammortizzatori sociali (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dopo anni di tira e molla gli americani dell’elettrodomestico abbandonano Napoli. La Whirlpool, al Tavolo del Mise, conferma gli investimenti in Italia ma lascia indietro – nel pieno di una pandemia – Napoli, la Campania ed il Mezzogiorno. davanti a tre ministeri. Da aprile al via la procedura del licenziamento collettibvo. Ed e? caos sugli ammortizzatori sociali per i lavoratori chiesti dall’amministratore delegato La Morgia per pagare i lavoratori fin quando non saltera? il blocco dei licenziamenti, messo in campo per l’emergenza sanitaria. “Se non ci sara? l’accesso agli ammortizzatori e? chiaro che la multinazionale dovra? assumersi le proprie responsabilita?” spiega la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Dopo anni di tira e molla gli americani dell’elettrodomestico abbandonano. La, al Tavolo del Mise, conferma gli investimenti in Italia ma lascia indietro – nel pieno di una pandemia –, la Campania ed il Mezzogiorno.a tre. Da aprile al via la procedura del licenziamento collettibvo. Ed e?sugliper i lavoratori chiesti dall’amministratore delegato La Morgia per pagare i lavoratori fin quando non saltera? il blocco dei licenziamenti, messo in campo per l’emergenza sanitaria. “Se non ci sara? l’accesso aglie? chiaro che la multinazionale dovra? assumersi le proprie responsabilita?” spiega la ...

