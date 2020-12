Wall Street avvia settimana in rosso

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) –gli scambi sotto pressione, ignorando l’approvazione del nuovo Piano di stimoli da parte del Congresso, largamente attesa e già scontata dal mercato la scorsa ottava. L’attenzione è puntata piuttosto sul Regno Unito per le notizie negative sul fronte dell’emergenza Covid-19 e sullo stallo dei negoziati per laBrexit. Frattanto, l’unico dato macro in agenda oggi, quello dell’indice Fed Chicago sull’attività nazionale, ha segnalato un nuovo peggioramento delle condizioni economiche. A New York, l’indice Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,61%; sulla stessa linea l’S&P-500, che retrocede dell’1,01& a 3.672 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,99%) e l’S&P 100 (-0,83%). In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto finanziario. Nel listino, le peggiori performance sono ...