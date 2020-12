Volley | Giba ha ricevuto un mandato di arresto Controversie con Cristina Priv per il mantenimento dei figli

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Gilberto de Godoy, da tutti conosciuto con lo pseudonimo, haundi, emesso venerdì scorso in seguito alla decisione del settimo “Tribunale della Famiglia” dello stato di Paranà (in Brasile). Il celeberrimo pallavolista verdeoro, Campione Olimpico ad Atene 2004 e tre volte Campione del Mondo (2002, 2006, 2010), è stato citato dalla ex moglie, ex pallavolista di origini rumene, per il mancato pagamento degli alimenti per ildei due. A riportare la notizia è stato Globo Esporte. Il giudice ha chiesto il pagamento completo di quasi 50.000 euro di arretrati. L’avvocato dicerca da tre anni di ridurre l’importo dell’assegno concordato nel 2013 (1.600 euro al mese), ...