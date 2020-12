Volley femminile | Brescia | Tiziana Veglia positiva al coronavirus

(Di lunedì 21 dicembre 2020)al. Il capitano della Millenium, militante nel massimo campionato di, è risultatain seguito a un test effettuato in mattinata. E’ lievemente sintomatica, ma sta bene ed è stata posta in isolamento. Le componenti della rosa della società lombarda procederanno ora al tampone di rito per verificare se c’è stato qualche altro contagio, al momento sono tutte asintomatiche. SportFace.

Tiziana Veglia positiva al coronavirus. Il capitano della Millenium Brescia, militante nel massimo campionato di volley femminile, è risultata positiva in seguito a un test effettuato in mattinata. E’ ...Le "gatte" tornano in campo sabato 26 nel derby piemontese contro Chieri Il campionato di A1 femminile si appresta a vivere il turno ... S.Bernardo Cuneo in casa della Saugella Monza. Imoco Volley ...