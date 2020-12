Volkswagen - Allo studio un'ammiraglia elettrica per sfidare la Tesla Model S (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il gruppo Volkswagen ha avviato pochi giorni fa un nuovo progetto per la sua storica sede di Wolfsburg con l'obiettivo di trasformarla in una "fabbrica pionieristica per la produzione altamente automatizzata di veicoli elettrici. Secondo alcune indiscrezioni di Automotive News Europe, l'impianto tedesco sarebbe destinato ad assemblare una nuova ammiraglia a emissioni zero chiamata a sfidare, sui mercati globali, la Tesla Model S. Il posizionamento. Secondo la testata specializzata, la tre volumi dovrebbe posizionarsi, in termini di segmento di mercato, al di sotto di Modelli orientati al lusso, come la Mercedes EQS in arrivo sul mercato l'anno prossimo, e al di sopra dell'Aero, la shooting brake che la Volkswagen produrrà dalla concept ID. Space Vizzion, che ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il gruppoha avviato pochi giorni fa un nuovo progetto per la sua storica sede di Wolfsburg con l'obiettivo di trasformarla in una "fabbrica pionieristica per la produzione altamente automatizzata di veicoli elettrici. Secondo alcune indiscrezioni di Automotive News Europe, l'impianto tedesco sarebbe destinato ad assemblare una nuovaa emissioni zero chiamata a, sui mercati globali, laS. Il posizionamento. Secondo la testata specializzata, la tre volumi dovrebbe posizionarsi, in termini di segmento di mercato, al di sotto dili orientati al lusso, come la Mercedes EQS in arrivo sul mercato l'anno prossimo, e al di sopra dell'Aero, la shooting brake che laprodurrà dalla concept ID. Space Vizzion, che ...

