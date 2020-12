Virus inglese si può dire, cinese no. Perché tanto terrore? C’entra forse la trattativa sulla Brexit (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ma tutto questo terrore per la “variante inglese” quando sappiamo che la scoperta della mutazione risale allo scorso settembre, cioè oltre due mesi fa, che senso ha? Alla larga da ogni forma di complottismo ma, come suggeriva il compianto Giulio Andreotti, a pensar male si fa peccato ma qualche volta ci si azzecca. Giubilei: Perché si può dire Virus inglese e non Virus cinese? E dunque l’interrogativo retorico lo butta là Francesco Giubilei, editore e scrittore, sul suo profilo twitter. Ecco cosa scrive in riferimento al titolo di apertura di Repubblica sul Virus inglese che è già in Italia: “Non si poteva chiamare “Virus cinese” ma ora, nei giorni in cui si tratta l’accordo per la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ma tutto questoper la “variante” quando sappiamo che la scoperta della mutazione risale allo scorso settembre, cioè oltre due mesi fa, che senso ha? Alla larga da ogni forma di complottismo ma, come suggeriva il compianto Giulio Andreotti, a pensar male si fa peccato ma qualche volta ci si azzecca. Giubilei:si puòe non? E dunque l’interrogativo retorico lo butta là Francesco Giubilei, editore e scrittore, sul suo profilo twitter. Ecco cosa scrive in riferimento al titolo di apertura di Repubblica sulche è già in Italia: “Non si poteva chiamare “” ma ora, nei giorni in cui si tratta l’accordo per la ...

fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - repubblica : Il virus inglese è già in Italia - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - repubblica : Un virus più contagioso alla base della seconda ondata. E ora la variante inglese può mettere a rischio anche i vac… - praparelli : RT @agambella: Coraggio, chiamatelo direttamente virus brexit, che 'inglese' non si può sentire. Forse perché gallese o gaelico sarebbe tro… - MRGUMEDE40 : RT @LaVeritaWeb: Panico per la variante inglese del Sars-Cov-2: il patogeno (che strano!) aggira i morbosi divieti di Giuseppe Conte e soci… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus inglese Variante virus inglese, l'Ecdc: «La mutazione circola da novembre». Johnson riunisce il comitato Cobra Il Messaggero Variante inglese, gli esperti: “Virus più forte e leggermente più infettiva per i bambini”

GRAN BRETAGNA – La variante identificata in Gran Bretagna del virus SarsCoV2 continua a far discutere. Se per quanto riguarda il vaccino, al momento, sembrerebbero non esserci complicazioni, preoccupa ...

Pregliasco: "Vaccino assolutamente efficace su variante inglese"

"Le variazioni del COVID-19 evidenziano 23 piccole varianti che però non inficiano completamente la capacità del vaccino di aggredire questo uncino del virus perché gli anticorpi prodotti sono plurimi ...

GRAN BRETAGNA – La variante identificata in Gran Bretagna del virus SarsCoV2 continua a far discutere. Se per quanto riguarda il vaccino, al momento, sembrerebbero non esserci complicazioni, preoccupa ..."Le variazioni del COVID-19 evidenziano 23 piccole varianti che però non inficiano completamente la capacità del vaccino di aggredire questo uncino del virus perché gli anticorpi prodotti sono plurimi ...