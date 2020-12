Virus in volo da Londra verso Capodichino: 7 tamponi positivi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Presso due aerei in arrivo da Londra diretto a Capodichino sono stati trovati 7 positivi Su due voli da Londra verso Capodichino erano presenti 245 passeggeri, i quali sono stati tutti sottoposti al tampone, 7 dei quali sono risultati positivi. Questi dati sono stati resi pubblici dall’Unità di Crisi della Regione Campania. LEGGI ANCHE:Variante Covid, il vaccino è efficace? La risposta degli esperti 7 positivi in volo da Londra verso Capodichino Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il @MinisteroSalute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Presso due aerei in arrivo dadiretto asono stati trovati 7Su due voli daerano presenti 245 passeggeri, i quali sono stati tutti sottoposti al tampone, 7 dei quali sono risultati. Questi dati sono stati resi pubblici dall’Unità di Crisi della Regione Campania. LEGGI ANCHE:Variante Covid, il vaccino è efficace? La risposta degli esperti 7indaCome Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il @MinisteroSalute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran ...

