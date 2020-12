Vincitore The Voice Senior, chi è?/ Erminio Sinni: "La musica mi ha reso migliore" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Vincitore The Voice Senior, chi è? Classifica, Erminio Sinni supera Elena Ferretti e terzo arriva Marco Guerzoni. Tutti i concorrenti in gara nella finale del talent show. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020)The, chi è? Classifica,supera Elena Ferretti e terzo arriva Marco Guerzoni. Tutti i concorrenti in gara nella finale del talent show.

zazoomblog : Erminio Sinni chi è il vincitore della prima edizione di The Voice Senior - #Erminio #Sinni #vincitore #della - herquarterback : mi sono appena spoilerata il vincitore di the voice senior che palleee volevo rivedere la puntata che vdm - Unf_Tweet : - PasqualeMarro : Antonella Clerici incorona Erminio Sinni come vincitore di The Voice Senior - OlimpiaMI1936 : ARE YOU READY TO STEAL THE BALL? -2? giorni al lancio del Quiz in App. per vincere il pallone autografato dalla sq… -