Vigorito verso la presidenza di Confindustria Benevento | a gennaio l’elezione

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Consiglio Generale diha votato all’unanimità dei presenti la designazione di Orestea Presidente dell’associazione per il prossimo quadriennio. Si tratta di un passaggio statutario necessario e decisivo prima delufficiale in Assemblea prevista per inizio 2021, che arriva a valle di una nutrita consultazione della base associativa ad opera della Commissione di Designazione formata dai tre Past President Cosimo Rummo, Biagio Mataluni e Giuseppe D’Avino. E’ stata proprio la commissione a rendere noti gli esiti delle consultazioni: con 587 voti, oltre 130 imprese hanno espresso una preferenza univoca e unanimela figura di, che ha raccolto il 75% di preferenze sul totale dei voti validi esprimibili. ...

Ultime Notizie dalla rete : Vigorito verso

SannioPage

Il Genoa è in guai sempre più seri e per risolverli, per la quarta volta negli ultimi 10 anni, Preziosi sta per affidarsi ancora una volta a Ballardini. Manca ...BENEVENTO - Aveva chiesto la stessa intensità delle ultime gare e invece Rolando Maran al 'Vigorito' si è trovato ad assistere ad una versione dimessa del suo Genoa. A parte una conclusione di ...