Vietati da oggi gli spostamenti tra le Regioni. Risale il tasso di positività (Di lunedì 21 dicembre 2020) Da giovedì scatterà anche il lockdown nazionale. Ieri ultima domenica di shopping prima della stretta con città di nuovo affollate. Il rapporto positività-tamponi Risale intanto all'11% mentre calano ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Da giovedì scatterà anche il lockdown nazionale. Ieri ultima domenica di shopping prima della stretta con città di nuovo affollate. Il rapporto-tamponiintanto all'11% mentre calano ...

ilarymary : Vietati voli da e per il Regno Unito da oggi al 6 gennaio (compresa Irlanda del Nord) - CronacaOssonaTw : Vietati voli da e per il Regno Unito da oggi al 6 gennaio (compresa Irlanda del Nord) #cronaca #trasporti #covid19 - ilarymary : Vietati voli da e per il Regno Unito da oggi al 6 gennaio (compresa Irlanda del Nord) #cronaca #trasporti #covid19 - ilarymary : I voli da e per il Regno Unito, compresa l’ Irlanda del nord sono stati bloccati. - marcoregni : @Antonio_Caramia perchè? in realtà i viaggi fra regioni sono vietati dalla mezzanotte di OGGI fino al 6 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Vietati oggi Spostamenti tra Regioni e Comuni: Natale tra dpcm e decreto, tutte le informazioni RomaToday Oggi chiudono i confini tra le Regioni: vietato spostarsi, anche in zona gialla

Entrano in vigore oggi, lunedì 21 dicembre, le nuove regole sugli spostamenti tra Regioni messi in campo dal governo per il periodo natalizio ...

Coronavirus, confini comunali chiusi dalle 14: tutti i divieti

L’ordinanza di Zaia in vigore fino al lockdown decretato dal governo. E l’Istituto superiore di sanità conferma il Veneto giallo. Fino al 24 saranno queste disposizioni a regolare le nostre giornate p ...

Entrano in vigore oggi, lunedì 21 dicembre, le nuove regole sugli spostamenti tra Regioni messi in campo dal governo per il periodo natalizio ...L’ordinanza di Zaia in vigore fino al lockdown decretato dal governo. E l’Istituto superiore di sanità conferma il Veneto giallo. Fino al 24 saranno queste disposizioni a regolare le nostre giornate p ...